Голодец обещает средний размер пенсии к 2020 году в размере 16 400 рублей

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что к 2020 г. пенсия в России должна составить в среднем 16 400 руб.

«Сейчас в нашей стратегии пенсионного развития мы подошли к необходимости исполнения наших обязательств, которые в ней записаны. Следовательно, мы должны выходить на новый уровень пенсий - мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов - в сегодняшних условиях это цифра 16 тысяч 400 [руб.], и за два-три года мы должны прийти к этой цифре», - сказала Голодец в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По ее словам, далее правительство должно двигаться к следующему этапу - отметке в 2,5 прожиточных минимума.

«То есть пенсия должна расти, и причем расти она должна за счет роста экономики, за счет увеличения фондов оплаты труда, за счет увеличения отчислений. Это основной элемент устойчивости пенсионной системы», - сказала вице-премьер.