Голодец: правительство не планирует обсуждать размораживание накопительной части пенсии

Правительство России не планирует обсуждать размораживание накопительной части пенсии. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Такого обсуждения сейчас нет. Мы работаем в тех условиях, которые заданы на 2017-2019 г.», - сказала она.

По словам Голодец, самые эффективные системы основаны на страховых солидарных принципах.

«Те коллеги, которые сейчас предлагают вернуться к обсуждению темы накоплений, как мне кажется, недооценивают очень серьезно изменение роли финансов в новом мире», - сказала она. Вице-премьер считает, что они находятся в парадигме прошлого века.

«Сегодня тема накоплений в обычной жизни становится очень сложной. Очень трудно привести примеры успешного накопления денег в сорокалетней перспективе. А именно, столько нужно копить, чтобы накопить себе на пенсию», - пояснила она.

Голодец отмечает, что риск потери средств очень высок. «Именно поэтому на первый план выходят солидарные страховые системы, где вклад человека гарантируется солидарностью поколений», - пояснила вице-премьер.