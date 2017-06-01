Топилин: сценарий нулевого реального роста пенсий до 2035 года невозможен

Министр труда Максим Топилин назвал невозможным сценарий нулевого реального роста пенсий до 2035 г. «Не будет этого. Мы с вами для этого и проводим мозговые штурмы, атаки и придумаем обязательно так, чтобы пенсионеры наши в будущем на пенсии жили гораздо более комфортно, удобно», – сказал он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что прогноз Минэкономики еще будет корректироваться, а «пенсии будут не меньше, а больше».

Ранее «Ведомости» сообщали, что целевой вариант макропрогноза-2035 Минэкономразвития предполагает повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, при этом ведомство закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.