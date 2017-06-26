ЦБ: Минфин обещал расширить продажи «народных» ОФЗ

Минфин заверил Банк России, что расширит каналы продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Как передает «Прайм», он напомнил, что регулятор сообщил Минфину, что хотел бы видеть более широкий круг банков-продавцов ОФЗ-н. «Поскольку это пилотный проект, мы поняли и осознали его специфику, но получили от Минфина определенные заверения, что, конечно, в дальнейшем спектр посредников будет больше», - добавил он.

В начале июня ЦБ предложил продавать «народные» ОФЗ через брокеров. Швецов говорил, что круг продавцов нельзя ограничивать Сбербанком и «ВТБ 24», их недостаточно, чтобы удовлетворить спрос: «Позиция ЦБ – что каналов размещения должно быть гораздо больше и брокеры должны участвовать в этом бизнесе». Процесс покупки нужно максимально упростить, предлагал Швецов. Представитель Минфина тогда заявил, что ведомство «никакого изменения действующих механизмов [продажи ОФЗ-н] не планирует».