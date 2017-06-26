Московская биржа не получала замечаний от ФАС о тарифах

Замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к тарифной политике Московской биржи не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе биржи, комментируя информацию о возможной проверке тарифов биржи ЦБ и ФАС.

«Никаких замечаний ФАС к тарифной политике нашей торговой площадки не поступало. Тарифы устанавливаются в соответствии с определенной законом (ФЗ "Об организованных торгах") и согласованной ФАС процедурой. Так, все тарифные изменения в обязательном порядке рассматриваются пользовательскими комитетами (их всего 17), состоящими из представителей участников торгов и других клиентов», - заявил представитель биржи.

ЦБ в 2018 г. проанализирует тарифы Мосбиржи, сообщил сегодня журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пояснив, что биржа - это доминирующий игрок в своем секторе и объект пристального внимания.

ФАС также «будет разбираться» с тарифами на услуги Национального расчетного депозитария (НРД, единственный центральный депозитарий в России, входит в группу Мосбиржи), сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. «По тарифной политике возникают вопросы, по центральному депозитарию там однозначно есть с чем разбираться, и мы это будем делать», - сказал он.