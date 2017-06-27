Акции «Роснефти» на Московской бирже подорожали до максимума с апреля

Акции «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже к 15.55 мск подорожали на 0,84% до 323,7 руб. за одну акцию - максимального уровня с 27 апреля.

Ранее «Роснефть» сообщила хакерской атаке, которой подверглись серверы компании. «Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы», - отмечается в сообщении «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных «Башнефти», по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 г.