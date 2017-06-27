Суд отложил рассмотрение дела «Роснефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб до 12 июля

Суд отложил рассмотрение дела «Роснефти» к «Системе» Е. Разумный / Ведомости

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова 27 июня приняла решение перенести рассмотрение иска Роснефти и Башнефти к АФК «Система» на 170,6 млрд руб на 12 июля, передает РАПСИ из зала суда. В ходе слушания суд отклонил все заявленные ходатайства АФК «Система» о привлечении в качестве третьих сторон бывших членов совета директоров - сына основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликса, а также Всеволода Розанова. Кроме того, суд отклонил просьбу привлечь в качестве третьей стороны Росимущество.

Представитель АФК «Система» заявил, что компания будет оспаривать все решения суда относительно отказа в присоединении к иску третьих сторон.

Сделки по приобретению «Башнефти» (2009-2011 гг.) были ничтожными. Осознавая незаконность владения, риск опротестовывания структуры собственности в суде, АФК «Система» под видом непрофильных активов начала вывод ценного имущества из «Башнефти», причинив компании значительный ущерб в результате реорганизации, следует из правовой позиции истца по иску, передает РАПСИ выступление представителя «Роснефти».

АФК парировала: в ходе реорганизации «Башнефть» получила 16,8% собственных акций стоимостью 80 млрд руб. в обмен на имущество. Если иск будет удовлетворен, то ответчикам придется вернуть активы, полученные в обмен на отданные «Башнефти» акции. «Фактически это односторонняя реституция, в случае удовлетворения иска на стороне истцов возникнет неосновательное обогащение», - говорит юрист АФК «Система». По мнению ответчиков, с них требуют вернуть полученное по сделке и убытки на сумму порядка 100 млн руб., пишет РАПСИ.

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Истцы считают, что при реорганизации «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций и погасила их по решению АФК «Система». Убытки от этой реструктуризации «Роснефть» и «Башнефть» оценили первоначально в 57,2 млрд руб. Еще в 36,9 млрд истцы оценили утрату права требовать возврата займа, который получил «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом), плюс еще 12,5 млрд руб. истцы хотят получить за то, что во время реорганизации «Башнефть» была вынуждена сделать обязательное предложение держателям привилегированных акций выкупить их за свой счет, а затем погасить.

АФК указывала, что реорганизация «Башнефти» не была действием, которое осуществлялось ответчиком: «После того как акционеры приняли решение, им было предложено предъявить акции к выкупу. Акционером "Башнефти" на тот момент являлось Росимущество». Этим компания обосновывала привлечение Росимущества к суду.

Во время первого заседания 6 июня истцы представили суду и ответчикам переписку бывшего топ-менеджмента «Башнефти», из которой следует, что один из документов, подготовленных к реструктуризации, – разделительный баланс компании – был подписан после того, как состоялось внеочередное собрание акционеров 3 февраля 2014 г., на котором его одобряли. Из той же переписки следует, что в разделительном балансе непропорционально распределены активы и обязательства, утверждает представитель «Роснефти», а также указано, что принятие корпоративных решений о присоединении «Башнефть-инвеста» к АНК «Башнефть» приведет к возникновению убытка в размере более 30 млрд руб.

По мнению юристов АФК «Система», протокол осмотра сообщений электронной почты сотрудников является незаконным и грубо нарушает требования законодательства о нотариате, передает РАПСИ. Спорные материалы представлены в материалах арбитражного дела, на них ссылаются истцы. В связи с этим ответчиками предлагается приостановить производство по иску «Роснефти» и «Башнефти» до окончания процесса в Замоскворецком суде Москвы.