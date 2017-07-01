Подписан закон о продлении претензионного порядка разрешения споров в ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на январь 2019 г. срока окончания действия досудебного претензионного порядка рассмотрения споров в обязательном автостраховании (ОСАГО).

Согласно действующему законодательству при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком гражданин до обращения в суд должен направить страховщику претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 10 дней. За это время страховщик должен удовлетворить требование или представить мотивированный отказ.

Согласно закону об ОСАГО нормой о повторном обращении страхователя к своему страховщику можно воспользоваться «при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно размера выплаты в ОСАГО», в связи с «несоблюдением станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства», в связи с нарушением «иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства».

Срок этого порядка истекал 1 июня 2017 г., закон переносит период его действия на 1 января 2019 г. Он был принят Госдумой 16 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.