Единый агент по продаже полисов ОСАГО будет работать до 2018 года Д. Новожилов / Ведомости

Страховщики из-за проблем на рынке ОСАГО согласились продлить работу системы единого агента продажи полисов «автогражданки» до 1 января 2018 г. Такое решение было принято на общем собрании участников Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) в пятницу, рассказал президент ВСС Игорь Юргенс.

Первая встреча по этому вопросу прошла 5 июня, и тогда ряд страховщиков проголосовал против продления работы системы, что не позволило собранию договориться по единому агенту, рассказывает один из участников прошлого собрания. Назвать имена противников единого агента он отказался, уточнив лишь, что против выступили в основном региональные страховщики.

Об этом же слышал от участников рынка управляющий директор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА)» Алексей Янин. «Некоторые небольшие, региональные участники считают, что крупные страховщики при помощи системы единого агента переводят на региональные компании наименее выгодных клиентов, то есть наиболее убыточных», — говорит Янин. Из-за это страдают небольшие игроки.

Система единого агента обязывает страховые компании (СК) продавать полисы других СК, не присутствующих в каком-то регионе, и таким образом повышает доступность полисов ОСАГО по всей стране. Система заработала с 1 июня 2016 г. Она оказалась вынужденной мерой, тогда ее называли временной из-за проблем с ОСАГО в ряде регионов.

«Уровень выплат по рынку опять приближается к 100%, что свидетельствует о сохранении кризисных тенденций в ОСАГО», — сетует Юргенс: убыточность ОСАГО в ряде регионов все еще превышает 200%.

По словам президента ВСС, в январе - мае 2017 г. средняя выплата по ОСАГО выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75730 руб., а средняя премия, наоборот, сократилась на 3% — до 5794 руб. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 35% — до 83,5 млрд руб., объем начисленных премий по ОСАГО уменьшился на 2% — до 90,6 млрд руб.

Юргенс поясняет, что давление на среднюю выплату по ОСАГО оказывает деятельность недобросовестных автоюристов. Она приводит к росту выплат через суд, при этом эти издержки страховщиков не относятся к основной деятельности СК (пени, суды по закону о защите прав потребителей, оплата услуг самих автоюристов и т. д.).

Продление сроков работы единого агента едва ли снизит негативный эффект от деятельности автоюристов и не остановит некоторых страховщиков от сдачи лицензий на ОСАГО в Центробанк, но хотя бы позволит гражданам в регионах не страдать от нехватки полисов «автогражданки», рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Алексей Бредихин. Система только перераспределяет убытки и финансовый результат между компаниями, но не создает дополнительной стоимости.

«Страховщики связывают надежды на снижение убыточности по ОСАГО с натуральным возмещением, но существует высокий риск, что эти надежды не оправдаются», — говорит Бредихин.