Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Сбербанк снизил ставки по большинству кредитных карт на 2–6 п. п., сообщила пресс-служба кредитной организации. По словам исполнительного директора – начальника отдела развития кредитных карт Игоря Ковалева, за пять месяцев 2017 г. портфель кредитных карт Сбербанка вырос на 32,1 млрд руб., доля рынка – 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн человек.

«С 1 июля Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки – по картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи. Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2–6 п. п. до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения», – отмечается в сообщении.

«Тренд на снижение ключевой ставки ЦБ позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам», – отметил Ковалев.