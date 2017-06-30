Снижение ставки вклада, если она привязана к ставке ЦБ, можно оспорить

Но только если в договоре четко не разъяснены последствия падения ставки

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Чем опасен ключевой доход

В последнее время рыночные ставки вкладов снижаются заметно быстрее ключевой ставки Евгений Разумный / Ведомости

Вклады со ставками, привязанными к какому-либо рыночному индикатору, например ключевой ставке, ставке рефинансирования, существуют на рынке давно – не менее 10 лет. Но далеко не все банки предлагают их, опасаясь претензий вкладчиков.