Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Проценты пошли в разные стороны
Крупные банки по-разному поступают с деньгами вкладчиков
Сбербанк понизил ставки депозитов, а банки группы ВТБ повысили
- Людмила Коваль
- / Ведомости
Проценты пошли в разные стороны
Евгений Разумный / Ведомости
Наступление календарного лета одни крупные розничные банки отметили ростом ставок рублевых вкладов, другие – их снижением.
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