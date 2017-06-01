Максимальная ставка его розничного вклада опустилась с 7 до 5,6% годовых

Сбербанк снизил ставки по всем рублевым вкладам и сертификатам Е. Разумный / Ведомости

Сбербанк отметил наступление календарного лета двойным ударом по интересам вкладчиков.

С 1 июня Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов и сберегательных сертификатов, следует из информации, размещенной сегодня на сайте банка.

Изменения коснулись вкладов сроком менее трех лет, сертификатов – менее двух лет. Снижение ставок базовой линейки вкладов составило 0,1-0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от срока вложений. Больше всего снижены ставки размещения на срок от трех до шести месяцев.

Теперь максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,1% годовых, а дистанционно – 5,6%. Обе ставки назначаются при размещении на три-шесть месяцев не менее 700 000 руб.

Также с 1 июня банк прекратил прием самого доходного трехмесячного сезонного вклада «Память поколений» со ставкой до 7% годовых.

Таким образом, максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке разом опустилась 1,4 п. п. до 5,6% годовых.

Теперь доходность на уровне 7% годовых доступна лишь покупателям сберегательных сертификатов на крупные суммы. Но и для них максимальная ставка сертификата опустилось – с 7,55 до 7,05% годовых. Такой доход сейчас начисляется при вложении не менее 100 млн руб. на срок 91-180 дней.

Доходность вкладов для состоятельных клиентов «Сбербанк Первый» не превышает 6,55% годовых (6,59% с учетом капитализации). Ставка действует в отношении вложений от 500 млн руб. на три-шесть месяцев.

Последний раз Сбербанк снижал рублевые ставки 4 апреля.

Причиной для изменения ставок вкладов послужили снижение в мае ключевой ставки ЦБ на 0,50 п. п. и общерыночный тренд на снижение процентных ставок, сообщил представитель пресс-службы Сбербанка.

Он также отметил, что снижение ставок по вкладам позволяет Сбербанку снизить ставки и по кредитам – в частности, сегодня Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам на 0,20-0,75 п. п.

«Депозиты не будут приносить большой доходности, как это было раньше, и мы работаем очень много над тем, чтобы... предлагать продукты рыночные, которые дают значительно более высокую доходность», – пообещал на днях президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайму»). Он также предположил, что инфляция будет ниже 4%, примерно 3,8%.

Согласно данным ЦБ на 25 мая, максимальная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, находится на исторически минимальном уровне - 7,69% годовых. Однако в расчете этого показателя пока не учтено сегодняшнее снижение ставок Сбербанка.