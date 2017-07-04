В работе Райффайзенбанка произошел сбой

В Райффайзенбанке сообщили, что у клиентов банка могут возникнуть проблемы при пользовании онлайн-сервисами и банкоматами. «Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», – говорится в сообщении банка в Twitter.

В центральном офисе Райффайзенбанка отключились все компьютеры, после чего около получаса был недоступен сайт банка, рассказали РБК два сотрудника центрального офиса кредитной организации. По словам еще одного работника банка, в офисе есть электричество, но интернет не работает.

«Временная недоступность сервисов банка была связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устранили. На данный момент все клиентские сервисы полностью восстановлены. Сбой не обусловлен внешним воздействием», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Райффайзенбанка.