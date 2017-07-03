Работа Рокетбанка восстановлена после сбоя

У клиентов Рокетбанка могут возникнуть проблемы при проведении платежей по картам и снятии наличных в банкоматах. «Сейчас есть проблемы с работой карты. Перевести или снять наличные тоже не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобство», — приводит RNS сообщение службы поддержки банка.

«У нас были краткосрочные технические сложности с процессингом. В настоящее время они устранены, обслуживание клиентов ведется в обычном режиме. От имени Рокетбанка приношу извинения всем, кого затронули неполадки», – сообщил директор по коммуникациям Рокетбанка Алексей Колесников.