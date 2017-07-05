«Коммерсантъ»: Федеральное казначейство проверяет Ernst & Young из-за Татфондбанка

В аудиторскую компанию Ernst & Young (E&Y) пришли с проверкой сотрудники Федерального казначейства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В самой компании газете подтвердили эту информацию.

По данным издания, с большой долей вероятности их интерес связан с аудитом отчетности недавно рухнувшего Татфондбанка. По словам председателя Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонида Блинкова, внеплановые проверки ФК проходят по обращению либо регулирующего органа, либо третьей стороны, считающей себя пострадавшей от действий аудитора. Он с читает, что «с большой вероятностью в данном случае проверка инициирована ЦБ».

Как сказал «Коммерсанту» источник в одной из крупных компаний, регулятор знал о проблемах банка, вопрос, насколько корректно состояние финансовой организации оценивали аудиторы, «остается открытым»:

«При заверении отчетности аудитор не мог не знать о проблемах банка. Но акционеры обещали банку масштабную докапитализацию, которая не состоялась неизвестно по чьей вине».

Газета отмечает, что аудитор «подписал отчетность без каких-либо оговорок».

В ЦБ отказались комментировать информацию «Коммерсанта».