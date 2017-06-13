Бывшему руководителю Татфондбанка предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину и еще троим фигурантам дела о мошенничестве в банке предъявлены обвинения в мошенничестве.

«Четверым предъявлено обвинение: Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Остальные фигуранты проходят по делу в качестве подозреваемых», – сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами на сумму более 207 млн руб. Мусин находится под арестом до 16 июля 2017 г., в отношении него также было возбуждено новое уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.