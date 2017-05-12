Недовольные вкладчики Татфондбанка дошли до Кремля

На Красной площади были задержаны шестеро участников несанкционированной акции, но из отдела полиции «Китай-город» их отпустили без составления протоколов. Как сообщил ТАСС информированный источник, полицейские проверили у задержанных документы, объяснили, что подобные акции нарушают законодательство, и рассказали, как можно получить на них разрешение. «В настоящее время их отпустили из отдела полиции без составления административных протоколов и сопроводили до улицы Ильинка», - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, это были прибывшие из Татарстана вкладчики Татфондбанка, которые встали у Казанского собора с иконами и плакатами. Они хотя попросить президента России помочь решить их проблемы.

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате капитала. С декабря в кредитной организации действует временная администрация.