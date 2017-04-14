Прокуратура направила в суд 200 исков в интересах вкладчиков Татфондбанка

Прокуратура Татарстана направила в суд 200 исков по защите прав вкладчиков Татфондбанка, которые пострадали в результате перевода средств со счетов в доверительное управление инвесткомпании «ТФБ-Финанс» и неспособных самостоятельно защитить свои права, заявили в пресс-службе ведомства.

«В суды направлено 200 исков, из которых 127 назначено судом к рассмотрению. Работа в данной сфере продолжается», - уточнили в ведомстве.

Ранее Вахитовский районный суд удовлетворил иски прокуроров в интересах четырех вкладчиков Татфондбанка, являющихся жителями Казани. Суд признал недееспособных клиентов ИК «ТФБ-Финанс» («дочка» Татфондбанка) вкладчиками Татфондбанка, а договоры доверительного управления, заключенные между ними и ИК «ТФБ-Финанс», недействительными.