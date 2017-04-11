Дыра в Татфондбанке выросла на 21 млрд рублей

Дыра в Татфондбанке разрослась до 118,34 млрд руб., следует из ликвидационного баланса кредитной организации, опубликованного в «Вестнике Банка России». В день отзыва лицензии у Татфондбанка - 3 марта этого года - регулятор оценивал реальную дыру в 97 млрд руб., хотя по отчетности банка его отрицательный капитал на эту дату составлял 9,8 млрд руб.

Согласно отчетности банка, у него было 171,69 млрд руб. активов, однако после обследования ЦБ их осталось почти в 2,5 раза меньше - 71,39 млрд руб. Регулятор счел, что реальный кредитный портфель банка составляет всего 26,43 млрд руб., а не 95,9 млрд руб., кроме того, переоценил он и портфель ценных бумаг - 5 млрд руб. вместо заявленных 16,65 млрд руб. в отчетности. Существенно сократилась статья, где учитываются финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, - 2,9 млрд руб. вместо 10,1 млрд руб. Практически в ноль ЦБ оценил вложения в дочерние организации - 0,1 млрд руб. вместо 4,4 млрд руб.

В марте первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказывал, что 97 млрд руб. - это минимальная оценка дыры, а банки, которые рассматривали возможность санировать Татфондбанк и проводили due diligence, оценивали ее в 120 млрд руб. На спасение банка понадобилось бы 220-230 млрд руб., говорила тогда зампред ЦБ Ольга Полякова. Около 65% кредитного портфеля банка - это кредиты, связанные с бизнесом собственника, а основная часть заемщиков находится в состоянии банкротства, рассказывала Полякова. «Собственно говоря, все проблемы банка были сосредоточены и заключались в той бизнес-модели, которая была выбрана, – это кэптивная бизнес-модель, ориентированная на кредитование бизнеса конечных бенефициаров. И именно она завела в такое тупиковое состояние данный банк», – говорила она тогда.

В конце марта был уволен руководитель Нацбанка Татарстана Мидхат Шагиахметов. По словам человека, близкого к ЦБ, его увольнение связано с крахом банков в регионе, прежде всего Татфондбанка. Татфондбанк испытывал проблемы давно: Тулин рассказывал, что регулятор с мая прошлого года понимал, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении – капитал утрачен и потеря ликвидности может наступить в любой момент. Однако серьезные меры воздействия ЦБ принял только в декабре, когда ввел временную администрацию сначала в Татфондбанк, а затем и в Интехбанк. Почти три месяца регулятор решал их судьбу – решение об отзыве лицензии ЦБ принял лишь в марте. Неспешность регулятора Тулин объяснил тем, что власти региона заявляли, что не оставят банк без поддержки, но в итоге предложили ограниченную помощь, которой было недостаточно. О том, что банк не удастся спасти своими силами, менеджмент банка заявил в ноябре – и это стало большой неожиданностью для ЦБ, говорил Тулин.

Полякова рассказала, что ЦБ после установления фактов вывода активов из Татфондбанка направил заявление в Генпрокуратуру. А Следственный комитет Татарстана сообщил, что возбудил уголовное дело против предправления Татфондбанка Роберта Мусина. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении: «По предварительной версии, в августе 2016 г. с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств сотрудники Татфондбанка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка».

Мусин контролировал 17,3% банка через «Новую нефтехимию». В начале марта он был арестован на два месяца.

По подозрению в мошенничестве арестованы бывший зампред правления Татфондбанка Сергей Мещанов, зампред правления Вадим Мерзляков, гендиректор «ТФБ финанс», «дочки» банка, Тимур Вальшин и два топ-менеджера «ТФБ финанс» Илнар Абдульманов и Рустам Тимербаев. 1 октября 2016 г. ЦБ ограничил Татфондбанку прием средств населения. Чтобы обойти ограничение, банк переводил средства вкладчиков в доверительное управление «ТФБ финанс», а он покупал облигации банка.