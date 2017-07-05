ЦБ внимательно присмотрится к репутации руководства финансовых организаций

Банк России хочет расширить возможности применения мотивированного суждения по отношению к деловой репутации руководящего состава компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Такие требования могут коснуться даже тех, кто собирается занять высшие должности в организации, но чьи действия привели к отзыву лицензии или банкротству предыдущего работодателя. «Даже если эти люди не входили в высший состав на тот момент», - заметил Чистюхин. В том числе риск-менеджеры или начальники кредитных отделов банков, привел пример он.

«Мы хотим на стадии предварительного надзора, на стадии получения лицензии участником отсекать такие ситуации. Мы хотим иметь больше прав в части мотивированного суждения в контексте деловой репутации участников, менеджеров, членов совета директоров», - заявил Чистюхин.

«Это не только судимость и доведения до банкротства. Мы должны учитывать ситуации, когда собственник формально подходит, но по сути является, например, ненадлежащим собственником или членом совета директоров», - добавил зампред ЦБ.

Например, есть случаи, когда такие люди занимают должности на короткое время, только чтобы пройти процедуру допуска и заменяются впоследствии менее «качественными» сотрудниками, заметил Чистюхин. Кроме того, мотивированное суждение к оценке деловой репутации может затронуть и тех лиц, которые вышли из состава собственников до отзыва лицензии у профучастника, однако именно их действия на руководящих должностях привели к финансовым проблемам. «Нам, конечно, не хочется заново пускать этих людей в бизнес», - признал Чистюхин.