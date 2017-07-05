ЦБ проверит бизнес-планы большинства профучастников

Чистюхин представил консультативный доклад, посвященный использованию в надзоре ЦБ мотивированного суждения Максим Стулов / Ведомости

Банк России собирается проверять бизнес-планы профучастников при их лицензировании, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас регулятор уже ведет такие проверки в ходе общих инспекций, однако на основе их результатов он не может выносить решений по надзору, посетовал он. Такая возможность пока существует только для банков.

Такие проверки коснутся частных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний и других профучастников рынка ценных бумаг, а также крупных МФО и форекс-дилеров. «По страховым компаниям такой проект подготовлен, находится в Госдуме», – заметил Чистюхин. Однако из его слов следует, что в Думе он находится уже больше года, пока прошел первое чтение, но вызвал множество вопросов по требованиям к капиталу страховщика и бизнес-плану, которые в нем были указаны. «Мы близки к компромиссу», – заверил он. Речь идет о поправках в закон «О страховом деле», внесенных в Госдуму в марте прошлого года, которые предусматривают повышения требований к минимальному уставному капиталу страховщиков со 120 млн руб. до 300 млн руб.

Сегодня Чистюхин представил консультативный доклад, посвященный использованию в надзоре ЦБ мотивированного суждения. Центробанк давно намерен распространить эту практику и на другие финансовые рынки.

«В лучшем случае в весеннюю сессию будет готов какой-то первоначальный пакет поправок. Не думаю, что профессиональное сообщество легко воспримет наши предложения», – полагает он.

По словам Чистюхина, ЦБ не ставит перед собой задачи чрезмерно жесткого регулирования профучастников на основе мотивированного суждения. Сначала регулятор собирается направлять в организации информацию о ходе проверок с предупреждением, после чего участник финансового рынка сможет либо исправить нарушения, либо подать апелляцию с обоснованием. Окончательное решение принимается на собрании представителей Банка России, которое будет обязан организовать председатель ЦБ.

Пока ЦБ применяет отдельные элементы мотивированного суждения в надзоре по отношению к банкам - например, для определения связанности сторон, в оценке формирования резервов и залогов. «Сейчас мы пользуемся правом мотивированного суждения по согласованию с надзорными субъектами, но мы бы хотели, чтобы у нас было четко установленное законом право на это», – заметил также Чистюхин. Пока мотивированное суждение ЦБ выступает в качестве рекомендации профучастнику.