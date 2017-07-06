Нефть Brent подорожала до $48,34 за баррель

Цены на нефть в четверг утром растут. В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 9.37 мск выросла на 1,138% до $48,34 за баррель. Нефть WTI подорожала на 1,182% до $45,67 за баррель.

Накануне цены на нефть падали более чем на 3%. Снижению способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК и информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи.

Напомним, Россия выступила за сохранение статус-кво в сделке ОПЕК+ и против дальнейшего сокращения добычи. Такой позиции она будет придерживаться на встрече стран-производителей 24 июля в Санкт-Петербурге.