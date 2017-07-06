Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Россия больше не снизит добычу
Россия против дополнительного сокращения добычи нефти
Новое снижение – плохой сигнал рынку и не приведет к его стабилизации
- Виталий Петлевой
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Россия против дополнительного сокращения добычи нефти
Е. Разумный / Ведомости
Россия выступает за сохранение статус-кво в сделке ОПЕК+ и против дальнейшего сокращения добычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на российских чиновников. Такой позиции она будет придерживаться на встрече стран-производителей 24 июля в Санкт-Петербурге, говорят они.
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