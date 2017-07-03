Канада может спутать карты ОПЕК

Помешать ребалансировке нефтяного рынка могут не только США, но и их северный сосед

В провинции Альберта сейчас начинается эксплуатация месторождений нефтеносных песков, разработка которых была одобрена, когда нефть стоила $100 за баррель Jeff McIntosh / AP

Пока ОПЕК следит за тем, не помешает ли рост добычи сланцевой нефти в США ее планам по балансировке рынка, нанести дополнительный удар по ним может еще один нефтепроизводитель в Северной Америке. В Канаде нефтяники хоть и сокращали капиталовложения на фоне низких цен на нефть последние три года, однако сделанные до этого инвестиции должны обеспечить рост добычи как минимум в ближайшие полтора года.