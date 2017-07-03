ТЭК

Канада может спутать карты ОПЕК

Помешать ребалансировке нефтяного рынка могут не только США, но и их северный сосед

Пока ОПЕК следит за тем, не помешает ли рост добычи сланцевой нефти в США ее планам по балансировке рынка, нанести дополнительный удар по ним может еще один нефтепроизводитель в Северной Америке. В Канаде нефтяники хоть и сокращали капиталовложения на фоне низких цен на нефть последние три года, однако сделанные до этого инвестиции должны обеспечить рост добычи как минимум в ближайшие полтора года.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике