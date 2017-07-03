Канада может спутать карты ОПЕК
Помешать ребалансировке нефтяного рынка могут не только США, но и их северный сосед
- Грегори Мейер
- / Financial Times
В провинции Альберта сейчас начинается эксплуатация месторождений нефтеносных песков, разработка которых была одобрена, когда нефть стоила $100 за баррель
Jeff McIntosh / AP
Пока ОПЕК следит за тем, не помешает ли рост добычи сланцевой нефти в США ее планам по балансировке рынка, нанести дополнительный удар по ним может еще один нефтепроизводитель в Северной Америке. В Канаде нефтяники хоть и сокращали капиталовложения на фоне низких цен на нефть последние три года, однако сделанные до этого инвестиции должны обеспечить рост добычи как минимум в ближайшие полтора года.
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