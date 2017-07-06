НБУ: треть украинских банков пострадала от хакерской атаки

Треть украинских банков пострадала от кибератаки на Украине в конце июня, при этом информационные системы Нацбанка страны не повреждены, сообщила пресс-служба регулятора.

«В целом от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили свою работу в обычном режиме. С целью преодоления последствий кибератаки в банковском секторе правление Национального банка приняло решение от 29.06.2017 "О введении чрезвычайного режима работы в отдельных банкахˮ, — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

В пресс-службе добавили, что все информационные ресурсы Национального банка не повреждены, несмотря на массированные кибератаки. Кроме того, по данным регулятора, после хакерских атак на Украине будет создан центр киберзащиты Нацбанка.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину.