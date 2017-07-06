ЦБ повысил официальный курс доллара на 66 копеек, евро – на 70 копеек

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 7 июля курс доллара ЦБ установлен на уровне 60,2426 руб./$, что на 66,39 коп. выше предыдущего значения (59,5787 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 70,60 коп. до 68,3814 руб./евро (предыдущее значение – 67,6754 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, повысилась на 68,29 коп. до 63,9051 руб. (против 63,2222 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.57 мск, курс доллара составлял 60,0850 руб./$ (+10,25 коп.), курс европейской валюты – 68,2800 руб./евро (+21,50 коп.).

Цены на нефть днем в пятницу растут. По данным на 14.11 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $48,54 за баррель (+1,545%), нефти WTI – $45,89 (+1,656%).