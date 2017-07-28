Банк «Санкт-Петербург» разместит 60 млн новых акций по 53 рубля за каждую

Банк «Санкт-Петербург» закончил прием заявок на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, установленная цена размещения — 53 руб. за акцию. Банк планирует выпустить 60 млн новых акций и таким образом увеличить основной капитал на 3,18 млрд руб.

В размещении приняли участие как текущие акционеры банка, так и новые инвесторы из Европы, США и России, уточняется в сообщении.

Собственный капитал банка на 1 июля 2017 г. составил 68,5 млрд руб. Совет директоров банка «Санкт-Петербург» принял решение увеличить его в мае этого года. Банк рассчитывает, что допэмиссия позволит обеспечить рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по увеличению основного капитала в соответствии с соглашением по повышению капитализации банка, уточняет его пресс-служба.

В октябре 2015 г. АСВ передало банку облигации федерального займа пяти выпусков стоимостью 14,594 млрд руб. Согласно соглашению с АСВ половину средств субординированного займа (около 7,3 млрд руб.) банк должен внести в капитал самостоятельно, посредством чистой прибыли капитал уже был увеличен на 4 млрд руб., осталось докапитализировать его еще на 3,3 млрд руб., поясняла ранее «Ведомостям» представитель банка Анна Бархатова.