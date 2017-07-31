СКР объявил в розыск фактического владельца «Банкирского дома»

Объявлен в розыск фактический собственник банка «Банкирский дом» Евгений Лыков, сообщает сайт петербургского управления Следственного комитета. Он разыскивается по уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в связи с хищением средств банка. Причастность Лыкова к хищению была установлена в результате следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и с помощью сотрудников ФСБ.

Следствие считает, что Лыков, обманув сотрудников банка, похитил у кредитной организации более 600 млн руб., зачислив их на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о якобы внесении им наличных денежных средств в кассу. На самом деле он ничего в кассу не вносил, утверждает СКР. Для сокрытия кассового разрыва по указанию Лыкова «было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без ведома последних, с последующим отражением в отчетности сведений о получении данных денежных средств вышеуказанными лицами, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались», продолжает СК. В результате некоторые вкладчики не смогли вернуть свои деньги из банка из-за встречных требований кредитного учреждения по указанным фиктивным договорам.

В июле 2017 г. Лыков был вызван в ГСУ СКР по Петербургу для предъявления ему обвинения, но по вызову не явился. Он объявлен в федеральный розыск.

Об обыске в «Банкирском доме» СКР сообщал в августе 2016 г. Лицензии банк лишился с 3 марта.

Решение об отзыве лицензии пресс-служба ЦБ связала со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2% и со снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации. ЦБ выявил в кассе организации крупную недостачу наличных. «В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации его деятельности», – сообщал ЦБ.

По данным отчетности на 1 февраля, по размеру активов банк занимал 422-е место в банковской системе страны.