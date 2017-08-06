Банк «Открытие» полностью восстановил работу банкоматов

В банке «Открытие» сообщили, что работа банкоматной сети полностью восстановлена, проведение операций по картам возобновлено. «В полном объеме работают Рокетбанк и “Точка”, входящие в состав группы “Открытие”. Банк рассматривает варианты компенсации клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

О проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных с карт банка «Открытие» и Рокетбанка стало известно вечером в субботу.

В банке пояснили, что часть банкоматов в некоторых регионах и часть карт банка «Открытие» временно не работали в результате повреждения рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади, сразу двух кабелей, которые вели в ЦОД банка.

Банк «Открытие» изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов.