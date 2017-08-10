Генбанк обещает выполнить все обязательства перед вкладчиками в полном объеме

Генбанк (опорный банк крымского правительства) выполнит все обязательства перед вкладчиками своевременно и в полном объеме, организация продолжает работу в обычном режиме. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе банка.

Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации «дочку» банка «Россия» - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанк временную администрацию для обеспечения непрерывности деятельности Генбанка на период до передачи его инвестору.

«Генбанк продолжает работать в обычном режиме. Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены своевременно и в полном объеме», - сказали в организации.

В пресс-службе также подчеркнули, что привлечение Собинбанка в качестве инвестора «позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и увеличить перечень банковских услуг».

Сейчас 25% Генбанка принадлежит Республике Крым, еще 25% - департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Среди миноритариев Генбанка известный финансист Евгений Двоскин - он владеет 7,2% акций банка. За три года Генбанк из небольшой кредитной организации превратился в банк среднего размера. С 2014 г. его активы выросли в четыре раза до 31,8 млрд руб. (данные на 1 июля).