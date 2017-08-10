Минфин предлагает ужесточить ответственность за незаконную выдачу кредитов

Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу кредитов. Ведомство разработало поправки в Уголовный кодекс, согласно которым нелегальным кредиторам может грозить до 6 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что меры УК будут применяться к нелегальным кредиторам в случае неоднократного нарушения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (более двух раз в течение одного года). За неоднократное нарушение закона, причинение крупного ущерба или получение большого дохода может грозить штраф от 300 000 до 1 млн руб. (или в размере зарплаты за период от 2 до 4 лет), до 40 часов обязательных работ или до 6 месяцев ареста.

За те же нарушения, но совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, нелегальные кредиторы наказываются штрафом в размере от 1 млн до 3 млн руб. (или в размере зарплаты за период от 3 до 5 лет), либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить штрафы за незаконную выдачу потребительских займов для граждан ( от 10 000 до 30 000 руб.), должностных лиц (от 30 000 до 50 000 руб.), юридических лиц (от 300 000 до 500 000 руб.).

Штраф за повторное нарушение может составить для физлиц от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц - от 50 000 до 200 000 руб., для юрлиц - от 500 000 до 2 млн руб. (или их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток).