Директором банка «Пересвет» стал выходец из ВБРР

Общее собрание акционеров банка «Пересвет» досрочно прекратило полномочия президента банка Александра Швеца, на его место избран Михаил Полунин. Об этом говорится в сообщении банка на сервере раскрытия информации.

Полунин приступит к своим полномочиям сроком на пять лет с 11 августа.

Полунин также был избран членом совета директоров банка.

Ранее Полунин возглавлял временную администрацию АСВ в «Пересвете», а до этого занимал должность вице-президента Всероссийского банка развития регионов (ВБРР).

Акционеры также утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность банка. Дивиденды по результатам 2016 г. не будут выплачены из-за убытков.

Также была избрана ревизионная комиссия банка, в нее вошли Наталья Дюдина, Ольга Ананьева и Ирина Ватлина. Аудитором «Пересвета» в 2017 г. объявлена группа «Развитие бизнес-систем».