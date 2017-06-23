Банк «Пересвет» перешел под контроль банка «Роснефти»

«Пересвет» перешел от РПЦ к «Роснефти» М.Стулов / Ведомости

Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,999989% долю в капитале банка «Пересвет» по итогам дополнительной эмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Пересвета». Решение о дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка было принято 1 июня. ВБРР выкупил эмиссию по закрытой подписке.

Департамент корпоративных отношений ЦБ 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных по закрытой подписке. Дата госрегистрации дополнительного выпуска - 1 июня. Было выпущено 58 078 052 839 728 бумаг номинальной стоимостью 1/5 807 732 руб. за штуку. Общий объем допэмиссии по номиналу составил 9 999 954 руб.

Банк России выбрал ВБРР инвестором при санации «Пересвета». Решение о санации с применением механизма bail-in (механизм конвертации части долга в капитал) ЦБ принял 19 апреля, через полгода после введения в этот банк временной администрации. Для России это должен был стать первый в истории случай спасения банка с участием его кредиторов. Банку ВБРР ЦБ обещал выделить 66,7 млрд руб. на спасение «Пересвета». Еще 69,7 млрд руб. должны были предоставить более 70 кредиторов «Пересвета», которые выразили готовность конвертировать свои средства в 15-летние субординированные облигации. Было проведено девять собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации шести из девяти выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров: увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%. Дыра в банке на середину апреля оценивалась в 103,6 млрд руб.

Еще в середине января стало известно, что регулятор ввел двух сотрудников ВБРР во временную администрацию банка «Пересвет». Это вице-президент Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров, следовало из приказа первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Источник «Ведомостей», близкий к ЦБ, говорил, что их задача - провести due diligence «Пересвета».

До возникновения у банка проблем Русская православная церковь контролировала порядка 49% акций «Пересвета» - 36% принадлежало религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% - аффилированному с ним ООО «Содействие». Еще значительное влияние на банк имел акционер с долей 24% - Торгово-промышленная палата. Банк рухнул осенью прошлого года, и ЦБ 21 октября ввел в банк временную администрацию на полгода и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Однако этого времени регулятору не хватило для того, чтобы решить судьбу банка, и 23 января он продлил действие моратория еще на три месяца.

Банк просили спасти руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <...> финансового оздоровления банка».

В «Пересвете» держали средства вип-вкладчики: банк привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд. В январе был зарегистрирован иск жены бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн руб., сообщал «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил «Ведомостям» бывший сотрудник банка.

«Русгидро» держала средства в банке, говорил гендиректор Николай Шульгинов, но сумму не называл, часть денег компания успела забрать. Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтверждал наличие средств компании в банке. Бонды «Пересвета» держали Татфондбанк и «Открытие» – банк вложил в них 4,2 млрд руб. и признал убыток в 2,6 млрд.