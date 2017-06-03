Не согласившиеся на bail-in владельцы облигаций «Пересвета» получат денежные выплаты

Не согласившиеся на bail-in владельцы облигаций банка «Пересвет» получат денежные выплаты, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Те облигационеры, которые не участвовали в bail-in, они получат деньгами», - сказал представитель регулятора, признав, что эта часть облигационеров оказалась в лучшем положении, чем согласившиеся на участие в спасении банка.

«Это решение самих облигационеров. В этом есть недостаток демократии, что большинство определяет действия всех. Были собраны собрания облигационеров, на них были выставлены определенные условия, и они были проголосованы. По тем выпускам, где большинство набралось, было участие в bail-in. По тем выпускам, где собрания не проводились или не были приняты решения, они получат всю сумму», - сказал он.

В рамках реструктуризации «Пересвет» предложил держателям своих облигаций перенести сроки погашения на 2034-2036 гг. в зависимости от выпуска. Ставки купонов по всем выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.

Владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации. Однако держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии не согласились на основные условия реструктуризации.

ЦБ РФ 19 апреля принял решение санировать банк «Пересвет» с применением механизма bail-in (механизм конвертации части долга в капитал), что станет первым в российской практике случаем спасения банка с участием его кредиторов. Банк России выделит финансирование в объеме 66,7 млрд руб. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»).