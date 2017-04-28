«Интер РАО» получило 15% зависших в «Пересвете» средств

Группа «Интер РАО» уже получила 15% зависших в банке «Пересвет» средств, сообщил предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Уже получили, направим на инвестиции, дивиденды», - сказал он.

ЦБ 19 апреля принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Банк России выделит финансирование в объеме 66,7 млрд руб. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти».

Более 70 кредиторов «Пересвета», в том числе «Интер РАО», конвертируют размещенные в нем средства на сумму 69,7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации серии СО1 (номинальный объем выпуска составляет 125 млрд руб.). Дыру в капитале банка АСВ и ЦБ оценили в 103,6 млрд руб.

Компании группы «Интер РАО» хранили в банке 18,7 млрд руб. Основная часть зависших средств - 85% - в рамках плана санации «Пересвета» конвертирована в 15-летние субординированные облигации.