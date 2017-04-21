Уставный капитал банка «Пересвет» снизится до 1 рубля

Временная администрация банка РПЦ «Пересвет» в порядке мер по предупреждению банкротства решила уменьшить уставный капитал кредитной организации до 1 руб. с 1,911 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз банка, говорится в сообщении банка. Уставный капитал будет сокращен за счет уменьшения номинальной стоимости акций.

«Экспоцентр» сейчас владеет 42,3% акций «Пересвета». Русской православной церкви напрямую принадлежит 27,5% банка, подконтрольному ей ООО «Содействие» - 9,9%. Компании бывшего руководителя Александра Швеца - ООО «Согласие» - принадлежит 9,3% акций.

19 апреля Банк России решил санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in (конвертация обязательства банка в его капитал). Банк России выделит финансирование в объеме 66,7 млрд руб. Санатором выбран опорный банк «Роснефти» ВБРР. Более 70 кредиторов «Пересвета» добровольно выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства на сумму 69,7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации. Проведено девять собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации шести из девяти выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров: увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%.