ЦБ объявил о санации банка РПЦ

Спасение «Пересвета» обойдется в более чем 136 млрд рублей, из которых 66,7 млрд предоставит регулятор

Центробанк решил санировать банк «Пересвет», говорится в сообщении на сайте регулятора. Санацией банка займется подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

На финансовое оздоровление банка ЦБ выделит 66,7 млрд руб. Еще 69,7 млрд руб. предоставят более 70 кредиторов «Пересвета», которые конвертируют свои средства в 15-летние субординированные облигации. Дыра в банке составляет 103,6 млрд руб. (дисбаланс между активами и обязательствами).

Кредиторы, которые до сегодняшнего дня не приняли участия в процедуре конвертации средств в субординированные облигации банка, смогут заключить соответствующие договоры впредь, следует из сообщения регулятора. Банк зарегистрировал выпуск таких бумаг на 125 млрд руб.

«Пересвет» рухнул осенью прошлого года, и ЦБ 21 октября ввел в банк временную администрацию на полгода и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Однако этого времени регулятору не хватило для того, чтобы решить судьбу банка, и 23 января он продлил действие моратория на три месяца. Банк просили спасти руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <...> финансового оздоровления банка».

Свое участие в bail-in подтверждали «Интер РАО» (на счетах у группы было 18,7 млрд руб.), «Русгидро» (5,5 млрд руб.), Бинбанк. Возможность участия в капитале «Пересвета» рассматривал Россельхозбанк (РСХБ) и Липецккомбанк, входящий в группу «Зенит». Газета «Коммерсантъ» сообщала также об участии банка «Открытие» и Связь-банка. Приобретать субординированные бумаги банка планировала и компания «Экспоцентр» - один из основных акционеров «Пересвета» (24,3% через Торгово-промышленную палату России). Мажоритарным акционером «Пересвета» была Русская православная церковь (49,6%).

«Пенсионные фонды группы «Сафмар» примут участие в bail-in банка «Пересвет». В портфелях фондов есть облигации банка «Пересвет», их объем мы не раскрываем», – заявила представитель пенсионного дивизиона ПФГ «Сафмар». Представитель Бинбанка подтвердил, что банк вошел в число кредиторов, согласившихся на участие в bail-in. В банке «Зенит» отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев других кредиторов «Пересвета» и представителей ЦБ.