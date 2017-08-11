Банк «Санкт-Петербург» выплатил почти 300 млн рублей штрафа за нарушение программы докапитализации

Банк «Санкт-Петербург» в июле выплатил штраф за несоблюдение требований по фонду оплаты труда в рамках государственной программы докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ), следует из материалов банка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и банк в октябре 2015 г. заключили соглашение о субординированном займе, банк получил ОФЗ на 14,6 млрд руб.

Одним из требований этой программы является сохранение расходов отдельно на персонал и отдельно на топ-менеджмент (по ним применяются разные ковенанты) на уровне 2014 г. в течение трех лет с даты заключения соглашения. Ковенанты по менеджменту банк не нарушал, отмечается в его материалах.

Штраф за нарушение ковенант по сотрудникам составляет 2% от суммы полученных банком средств, то есть 292 млн руб. «Санкт-Петербург» отмечает, что эти выплаты не повлияют на результаты по прибыли за III квартал 2017 г., так как были зарезервированы заранее.

Банк может быть освобожден от требования не наращивать фонд оплаты труда, так как после государственной регистрации отчета об итогах допэмиссии он выполнит другое условие программы - по увеличению капитала на сумму не менее 50% от привлеченных средств (то есть 7,3 млрд руб.).

Банк «Санкт-Петербург» размещает допэмиссию акций для соблюдения условий господдержки за счет облигаций федерального займа. Как сообщил в середине апреля зампред правления банка Константин Баландин, банку не хватает 2-3 млрд руб. капитала для соблюдения условий программы. АСВ рассматривало вопрос, применять ли к банку меры за нарушение требований по ненаращиванию фонда оплаты труда.