Цены на нефть слабо растут после падения до трехнедельного минимума

Цены на нефть слабо растут после падения до трехнедельного минимума днем ранее. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent к 9.06 мск подорожали на 0,2% до $50,83 за баррель, WTI подорожала на 0,13% до $47,65 за баррель.

Негативное влияние на рынок днем ранее оказывали опасения относительно растущего производства в странах – членах ОПЕК и добычи сланцевой нефти в США, сообщает MarketWatch.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда – 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн баррелей в сутки.

В то же время некоторую поддержку рынку оказывают новости о сокращении добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара почти на треть из-за ограничения объемов отгрузки из ливийского порта Зуэйтина в связи с забастовкой портовых служащих.