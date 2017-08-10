ОПЕК в июле из-за Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии превысила квоту

Добыча нефти стран ОПЕК в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 000 б/с больше, чем месяцем ранее, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 000 б/с до 1 млн б/с и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 000 б/с до 1,75 млн б/с.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 г. картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 г.

Позднее ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК договорились, что ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии, а также Индонезии, которая временно приостановила свое членство, и Ирана, которому было разрешено увеличить добычу) снизит добычу нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 г. При этом страны не-ОПЕК должны снизить свою добычу на 558 000 б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 г., недавно оно было продлено до конца марта 2018 г.