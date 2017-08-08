Саудовская Аравия в сентябре сократит поставки нефти сильнее, чем обещала

Саудовская Аравия сократит поставки нефти за рубеж в сентябре как минимум на 520 000 баррелей в день, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Таким образом королевство может перевыполнить свои обещания по сокращению мирового избыточного предложения на рынке нефти, передает Dow Jones.

После этих сообщений мировые цены на нефть выросли. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe торговались с повышением на 0,46% до $52,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 0,55% до $49,63 за баррель.

В тройку крупнейших добывающих стран в мире кроме России входят Саудовская Аравия и США. Экспорт у первой сократится на 2–3%, а добыча и экспорт в целом по ОПЕК (на Саудовскую Аравию приходится треть добычи. – «Ведомости»), скорее всего, останутся в среднем примерно на уровне прошлого года за счет роста в Ливии и Нигерии и более слабой дисциплины со стороны отдельных стран, говорит Маринченко.

США к соглашению ОПЕК+ не присоединились. Более того, они увеличивают добычу: в 2016 г. добыли 8,9 млн баррелей, прогноз на этот год – 9,3 млн баррелей в сутки, говорится на сайте минэнерго США.

Ранее Минэнерго России сообщало, что в 2017 г. Россия снизит добычу нефти минимум на 0,1% до 547 млн т. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 г. – на 0,6%