ФАС проверит «Альфа капитал» на нарушения

ФАС запросила у «Альфа капитала» информацию о его действиях для выявления возможных признаков нарушения законодательства, сообщило сегодня антимонопольное ведомство.

Как написали сегодня «Ведомости», аналитик «Альфа капитала» Сергей Гаврилов в письме клиентам назвал банки, от бумаг которых лучше избавиться, - это ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк. ЦБ намерен провести проверку по этому инциденту, в том числе в части возможных попыток манипулирования, представитель «Альфа капитала» подтвердил, что Гаврилов вызван в среду в ЦБ.

В УК «Альфа капитал» заявили, что письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании».