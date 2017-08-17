«Коммерсантъ»: взысканием долгов Татфондбанка занимаются компании, не состоящие в госреестре

В ходе банкротства Татфондбанка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) привлекало к взысканию его долгов компании, не состоящие в госреестре взыскателей. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, право взыскивать долги Татфондбанка поручили компаниям «Вектор права» и «Бизнес-альянс». По закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) заниматься им могут либо сами кредиторы, либо компании, состоящие в госреестре ФССП.

«Вектор права» аккредитован при АСВ в качестве юридического консультанта, «Бизнес-альянс» - нет, пишет газета. По словам одного из источников издания, задолженность по кредитным договорам физлиц Татфондбанка составляет почти 3 млрд руб. и «получается, что взыскание долгов нескольких тысяч клиентов банка происходит вне закона и без какого-либо контроля со стороны регуляторов».

В «Бизнес-альянсе» работают некоторые бывшие сотрудники Татфондбанка, утверждает «Коммерсантъ». 1 августа «Бизнес-альянс» вступил в реестр Роскомнадзора, что дает компании право на обработку персональных данных и является обязательным для последующего вступления в госреестр взыскателей. В «Векторе права» и «Бизнес-альянсе» на запросы издания не ответили.

До отзыва лицензии взыскателем долгов Татфондбанка была «Служба взыскания «Редут», состоявшая в реестре ФССП. После отзыва лицензии договор с ней был расторгнут. «Редут» просил у АСВ право взыскания долгов клиентов Татфондбанка, но ему отказали «из-за отсутствия аккредитации при агентстве», сообщил представитель компании.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявили, что в курсе сложившейся ситуации. По словам директора НАПКА Бориса Воронина, ЦБ и правительство недостаточно контролируют работу АСВ с многомиллиардными долгами банков, лишившихся лицензий.

В АСВ не смогли объяснить, как долги клиентов Татфондбанка попали к компаниям, не состоящим в госреестре. «При осуществлении агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) финансовыми организациями к агентству права требования к должникам финансовых организаций не переходят», - цитирует газета представителя агентства. По его словам, задолженности взыскивает сам банк.