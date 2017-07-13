Банки
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Татары помешали башкирам купить банк

Из-за краха Татфондбанка ЦБ не разрешил Башкирии купить банк у АСВ

ЦБ потерял доверие к региональным властям как акционерам банков

Дочерний банк Агентства по страхованию вкладов (АСВ) «Российский капитал» будет передаваться Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) вместе с Социнвестбанком. Санацией Социнвестбанка «Российский капитал» занимается с 2015 г. АСВ должно избавиться от «Российского капитала» – это условие, при котором Центробанк готов взять госкорпорацию под контроль. Законопроект, определяющий порядок передачи «Российского капитала», Госдума приняла во втором чтении на прошлой неделе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике