Из-за краха Татфондбанка ЦБ не разрешил Башкирии купить банк у АСВ

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Татары помешали башкирам купить банк

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После краха Татфондбанка ЦБ пересмотрел мнение о том, надежно ли региональные чиновники управляются с банковским бизнесом М. Стулов / Ведомости

Дочерний банк Агентства по страхованию вкладов (АСВ) «Российский капитал» будет передаваться Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) вместе с Социнвестбанком. Санацией Социнвестбанка «Российский капитал» занимается с 2015 г. АСВ должно избавиться от «Российского капитала» – это условие, при котором Центробанк готов взять госкорпорацию под контроль. Законопроект, определяющий порядок передачи «Российского капитала», Госдума приняла во втором чтении на прошлой неделе.