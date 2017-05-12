Вкладчики Татфондбанка получат инвестиционный доход

В четверг депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в Земельный кодекс республики, в соответствии с которыми правительство сможет выделять земельные участки для помощи клиентам рухнувших банков, финансовых организаций, а также обманутым дольщикам.

Земельный кодекс Татарстана позволяет при необходимости без торгов использовать землю из государственной и муниципальной собственности для инвестиционных проектов. Нынешний законопроект вводит дополнительный критерий поддержки пострадавших от действий зарегистрированных в Татарстане недобросовестных застройщиков, финансовых и кредитных организаций (в частности, Татфондбанка, Интехбанка, «ТФБ финанс»).

Механизм направления средств на помощь принятым законопроектом не определен и будет установлен в подзаконных актах, принятие которых ожидается в ближайшее время. По словам министра земельных и имущественных отношений республики Азата Хамаева, земельный участок будет выделяться специализированному юрлицу для реализации социально значимых проектов, а часть прибыли будет направлена на удовлетворение требований пострадавших лиц.

Создание фонда в конце апреля обсуждалось на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с президентом России Владимиром Путиным как часть мер, принимаемых в республике для смягчения последствий банковского кризиса. «Мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, оказать поддержку», - говорил Минниханов.

В первую очередь это касается вкладчиков крупнейшего обанкротившегося в регионе Татфондбанка, чьи деньги были переведены в доверительное управление инвесткомпании «ТФБ финанс». Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), агентство выплатило страховое возмещение 307 вкладчикам, чьи средства были переведены со счетов «ТФБ финанс» (счета находились в ТФБ) на счета этих в вкладчиков в ТФБ в преддверии введения Банком России моратория.

Рассмотрение дел по «ТФБ финанс» началось в Вахитовском районном суде Казани 15 марта. По данным АСВ, на 10.05.2017 было принято 45 решений суда первой инстанции об удовлетворении исков клиентов «ТФБ финанс» о признании их вкладчиками Татфондбанка. 43 из них не вступили в силу. При этом по решению суда банком включено в реестр, а агентством выплачено страховое возмещение двум вкладчикам (бывшим клиентам «ТФБ финанс»). Всего же, по данным АСВ на 10 мая, суд первой инстанции отказался удовлетворить 99 таких исков.

Судебная практика резко изменилась в начале мая: по данным суда, со 2 по 11 мая суд принял 95 отказов по искам к «ТФБ финанс», удовлетворив лишь один. В то же время за период с 15 марта по 30 апреля суд принял 23 отказа, удовлетворив 47 исков. «Вчера в прокуратуре состоялась встреча инициативной группы вкладчиков "ТФБ финанс" с прокурорами и следователями, и на вопрос о том, была ли команда сверху, почему суды начали поголовно отказывать, нам сказали, что суд - это независимый орган власти», - говорит представитель инициативной группы вкладчиков «ТФБ финанс» Айгуль Салихова.

На получение выплат из прибыли инвестпроектов инициативная группа забалансовых вкладчиков (клиентов «ТФБ финанс») не рассчитывает: для начала суд должен признать их вкладчиками Татфондбанка. «К тому же получение дохода от реализации инвестпроектов - это очень долгий, многоступенчатый и сложнореализуемый процесс. Многие пострадавшие - пенсионеры, которые не дождутся этих выплат», - говорит Салихова. Теперь инициативная группа вкладчиков, переведенных из Татфондбанка в «ТФБ финанс», планирует приехать в Москву, чтобы оставить обращение в прокуратуре и организовать одиночные пикеты у органов госвласти, в том числе у Дома правительства России, отметила она.