ЦБ: из банка «Легион» пропали деньги, драгоценности и кредитные досье заемщиков

При ревизии в банке «Легион», у которого 7 июля была отозвана лицензия, сотрудники Банка России обнаружили, что в кассах внутренних подразделений кредитной организации не хватает наличных денег на общую сумму порядка 0,36 млрд руб. и ценностей, бывших на ответственном хранении, на 0,37 млрд руб. Назначенная в банке временная администрация установила, что накануне отзыва лицензии из банка исчезли кредитные досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога, сообщает сайт ЦБ.

По оценке регулятора, бывшие руководители и собственники банка осуществляли операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний. Об этом ЦБ проинформировал МВД, Генпрокуратуру России и Следственный комитет России.

ЦБ 7 июля объяснял, что АО «АКБ «Легион» лишилось лицензии в связи с полной утратой собственного капитала. По данным регулятора, «Легион» в основном занимался финансированием инвестиционных проектов, которые осуществляли связанные с банком люди в интересах акционеров. Банк при этом совершал действия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков, отмечает регулятор. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату банком собственных средств. Финансовое положение банка дополнительно ухудшилось из-за пропажи из кассы «материальных ценностей в крупном объеме», говорилось в пресс-релизе ЦБ.

Затем ЦБ сообщил, что оценил дыру в капитале банка в 8,82 млрд руб.