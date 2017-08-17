Облигации банка «Пересвет» растут на 15–40% на фоне снятия биржей ограничений на торговлю ими

Рублевые облигации банка «Пересвет» растут в начале торгов на Московской бирже на 15-40% на фоне снятия биржей ограничений на торговлю ими.

В частности, котировки 4-го выпуска биржевых облигаций «Пересвета» к 10.38 мск поднялись до 46,05% от номинала (рост на 40% к уровню закрытия среды), цены 1-го выпуска биржевых облигаций выросли до 44,1% от номинала (+40% к закрытию предыдущего дня), серии БО-П05 - до 22,6% от номинала (+29,2%), серии БО-П02 - до 21% от номинала (+15,4%).

Московская биржа с 16 августа сняла ограничения по торгам в отношении всех находящихся в обращении российских выпусков облигаций банка «Пересвет». Как говорится в сообщении биржи, по бумагам будет возможно заключение сделок в режиме основных торгов, режиме переговорных сделок и режиме торгов «репо с облигациями». С 16 августа ограничения снимаются по биржевым облигациям серий БО-01 - БО-04 и биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. С 10 ноября 2016 г. биржа перевела выпуски облигаций «Пересвета», на тот момент находившегося под управлением временной администрации ЦБ РФ, в дефолтный режим торгов.

ЦБ России 19 апреля принял решение санировать банк «Пересвет» с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»). Он уже стал владельцем 99,99% акций «Пересвета», выкупив допэмиссию его акций на 10 млн руб.

На тот момент у «Пересвета» в обращении было девять выпусков рублевых облигаций на общую сумму 29,6 млрд руб. Владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка (на 21,6 млрд руб.) согласились на основные условия реструктуризации и участие в спасении банка. Не согласились на участие в bail-in владельцы бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии на общую сумму 8 млрд руб. В июне «Пересвет» полностью погасил облигации 3-й серии на 2 млрд руб.