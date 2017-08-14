«Пересвет» получил почти 72 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие

Санируемый банк «Пересвет» в первом полугодии 2017 г. получил 71,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ за счет восстановления ранее сформированных резервов на 67,6 млрд руб., говорится в ежеквартальном отчете банка.

В прошлом году банк получил 64,6 млрд руб. чистого убытка по РСБУ из-за расходов на резервы в размере 65,3 млрд руб.

«Пересвет» уже получил часть средств от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках финансового оздоровления. Объем привлеченных средств на 1 июля 2017 г. достиг 193,966 млрд руб., что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 13,365 млрд руб. Увеличение этого показателя банк как раз объяснил привлечением займов от АСВ.

Рентабельность активов «Пересвета» на 1 июля 2017 г. составила 33,19% против 1,36% годом ранее, рентабельность капитала выросла до 367% с 9,12% на 1 июля 2016 г. Эти изменения являются разовыми и связаны с получением банком 14 млрд руб. от списания обязательств по субординированным займам и восстановлением резервов на 67,6 млрд руб., отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что банк за счет списания «субордов» получил в I квартале 2017 г. 4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Собственные средства банка на 1 июля 2017 г. были положительными и составили 19,5 млрд руб., что на 10 млрд руб. меньше показателя на 1 июля 2016 г.