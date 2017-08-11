«Пересвет» планирует возобновить привлечение средств за счет субординированных займов

Санируемый банк «Пересвет» в будущем может возобновить привлечение средств на рынках капитала, в том числе за счет субординированных займов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет банка за 2016 г. Банк планирует развиваться по шести основным направлениям, одним из них станет обеспечение роста капитала как за счет поддержки акционеров банка, так и за счет привлечения субордов, в том числе на публичных рынках.

В I квартале 2017 г. «Пересвет» в соответствии с требованиями «Базеля III» списал сумму основного долга по субордам и проценты по ним на сумму 14 млрд руб., в том числе 4,4 млрд руб. бессрочных субордов.

«Банк не намерен придерживаться стратегии агрессивного роста. С учетом рыночных обстоятельств главным фактором станет усиление капитализации, а также все меры, которые будут направлены на удержание текущих рыночных позиций», - говорится в отчете. После выполнения мер по финансовому оздоровлению банк будет «нацелен на укрепление своих позиций в качестве стабильного финансового института за счет адекватного роста активов и капитала».

В дальнейшем «Пересвет» хочет развиваться в сфере корпоративного бизнеса, малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры, казначейских операций, рассчитывает на удержание рыночных позиций и их некоторое продвижение. Банк также уже задумался о восстановлении инвестиционной привлекательности и получении международного рейтинга. Он намерен расширить сферу взаимодействия с крупным корпоративным бизнесом и госкорпорациями в части инвестиционно-банковских услуг.

Банк России 19 апреля решил санировать кредитную организацию с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»). Он уже стал владельцем 99,99% акций «Пересвета», выкупив допэмиссию его акций на 10 млн руб. Предполагается, что инвестор примет участие в подготовке плана финансового оздоровления «Пересвета». В нем, частности, планируется учесть проблемные активы банка по состоянию на начало декабря 2016 г., а также предусмотреть график досоздания резервов по ним.